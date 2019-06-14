قرقاش: الاعتداء على ناقلتي نفط واستهداف مطار أبها تصعيد خطير

2019/06/14 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، أن الاعتداءات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في بحر عمان، ومطار أبها الدولي في السعودية، تعتبر تطوراً مقلقاً، وتصعيداً خطيراً.

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