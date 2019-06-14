السودان تتصارع عليه قوى عالمية في اموال عربية،

2019/06/14 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

مايشهده السودان من صراع وقتل للمتظاهرين هو نتيجة طبيعيه لان هناك صراع دولي يدور للسيطره على نظام الحكم السياسي الذي سوف يلي حكم البشير، العرب وبالذات الدول البترولية هم جزأ مهم وحيوي من حروب وصراعات امريكا الباردة والساخنة، الربيع العربي تأخر ان يعصف بالسودان مدة سبع سنوات بسبب قيام نظام البشير في دعم دول خليجية عسكريا والقتال نيابة عنهم كمرتزق، ودخل بحروب لاتحد السودان بحدود جغرافية مباشرة، وبعد ان استهلكوه نفضوه، وعندما احسوا ان البشير راحل بسبب ان الشارع الشعبي السوداني رفضه، دبروا قضية عزله، من خلال العسكر الذين اصبحت لهم حوارات واجتماعات مباشرة مع دول خليجية لمشاركة الجيش السوداني للقتال في بعض البلدان العربية لصالح تلك الدول المرتبطة بشكل مباشر مع امريكا ونتنياهو المزعج والمضطرب من كل الدول العربية المحيطة به، يملك صواريخ وقنابل نوويه ولازال خائف من دول عربية لاتملك سوى رفع الشعارات،

الوضع الحالي الذي يشهده السودان لم يأتي من فراغ وانما

هناك وقع حدثان اسهما بشكل مباشر في تغير المشهد السياسي في السودان: اليوم الأول من (كانون الثاني) من هذا العام، خرجت تظاهرات وعلى اثر ذلك اتفقت أربعة احزاب وتكتلات سودانية على القيام في عمل حراك شعبي مدني جديد، وسمَّت نفسها «إعلان الحرية والتغيير»، والآخر يوم 11 أبريل (نيسان) عندما انقضت قيادات في الجيش وعزلت الرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم بدعم مخابراتي من دول عربية نفذت للجيش السوداني بسبب ارسال البشير الجيش السوداني للقتال خارج حدود السودان وفي اراضي دول خليجية توجد قيادات كبيرة من ضباط الجيش السوداني، البشير عبد الطريق لايجاد تعاون مابين الجيش السوداني والمخابرات العربية الخليجية بحيث حتى قوات الجنجويد خلعت البشير وشاركت في عزل ولي نعمتهم المجرم عمر البشير،

في السودان توجد قوتان: المجلس العسكري الانتقالي الذي أصبح معروفاً في قياداته المرتبطة بدول عربية مجاورة وخليجية، وفريق المعتصمين الذي يضم قيادات يسارية وليبرالية واخوانية من حزب الترابي الذين خلعهم البشير قبل اكثر من عقدين من الزمان ومعظمهم مرتبط مع قطر وتركيا، وفئات وهابية موتبطة روحيا مع دول خليجية، المجلس العسكري مدعوم من مصر والخليج، والمعارضة باتت مدعومه من قطر وتركيا والشق الوهابي مدعوم خليجيا،

المجموعة الأولى: «تجمع المهنيين»، وتمثل نخباً مهنية، من أساتذة وأطباء ومحامين ومهندسين وغالبيهم ذو افكار يساريه شيوعيه وعندهم قيادات واعية .

والثانية، هي «الإجماع الوطني»، وتتشكل من 17 حزباً معارضاً رفضت التعاون مع نظام البشير منذ عشر سنوات منهم الكثير من الاخوان المسلمين وتوجد ايضا معارضة مدعومة من اثيوبيا تسمي في نداء السودان، وهناك مجموعة ثالثة تشكلت في العاصمة الإثيوبية، عام 2014، وتضم قوى حزبية، مثل حزب الأمة، والحزب الشيوعي، وحركة الإجماع، وحركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، والبعث، والناصريين وغيرهم.

وهناك مجموعة رابعة تضم احزاب شاركت في انتخابات البشير الصوريه وحققوا مكاسب بالمجالس البلديه،

سوف يستمر قادة الجيش بالتمسك بالسلطة الى ان يتم اجراء الانتخابات لايجاد وسيلة للوصول للسلطة،

انقلاب العسكر هي ثورة مضادة بدعم امريكي اسرائيلي خليجي لخلق نظام سياسي يحكم السودان موالي لهم لكن الاخوان سوف يجابهونهم عسكريا، انا لست منزعجا لما حدث بالسودان ولست فرحا ولا شامتا لكن نحن كشعوب عربية لانعرف كيف نحكم انفسنا مثل بقية شعوب العالم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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