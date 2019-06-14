بريطانيا لإيران: أي تورط في الهجمات سيمثل تصعيدا غير حكيم

2019/06/14 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في تصريحات وجهها لإيران أن أي تورط في الهجمات سيمثل تصعيدا غير حكيم للغاية.

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