الجيش الأميركي: «يو إس إس ميسون» في طريقها لموقع الهجمات

2019/06/14 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – قال الجيش الأمريكي يوم الخميس بعدما وجه مدمرة لموقع هجوم في خليج عُمان إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط، لكنها ستدافع عن المصالح الأمريكية بما في ذلك حرية الملاحة.وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن المدمرة يو.إس.إس ميسون في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي …

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