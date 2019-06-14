2019/06/14 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” لعطل مفاجئ، منذ قليل، في عدد من دول العالم، حيث عجز مستخدمو الموقع عن فتحه أو الوصول لحساباتهم عليه.وأشار الحساب الرسمي لجريدة “ديلي ميل” على موقع “تويتر”، إلى أن موقع “إنستجرام” تعرض لعطل مجددًا، في إشارة لتعرضه للعطل عدة مرات سابقة، كان آخرها أبريل الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف تطبيق انستجرام حول العالم) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف تطبيق انستجرام حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).