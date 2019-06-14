2019/06/14 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالانفوغراف..الهجوم على ناقلتي النفط في مياه بحر عمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالانفوغراف..الهجوم على ناقلتي النفط في مياه بحر عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).