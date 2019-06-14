إيران ترفض اتهامات أميركا بالوقوف وراء هجمات ناقلتي النفط

2019/06/14 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، اليوم الجمعة، رفضها «بشكل قاطع» الاتهامات الأميركية بالوقوف وراء هجمات ناقلتي النفط.

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