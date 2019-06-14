سقوط قذيفة هاون في الكرادة وسط العاصمة بغداد

2019/06/14 | 02:15

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بسقوط قذيفة هاون في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (ب...





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