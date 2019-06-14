2019/06/14 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس عقارات باب الخليل ومسرح العبث أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قبل أسبوعين قرارها النهائي فيما يعرف بقضية تسريب عقارات باب الخليل، أو ساحة عمر، حيث رفضت بموجبه الاستئناف الذي قدمتة بطريركية الروم الأرثوذوكس المقدسية ضد قرار المحكمة المركزية الذي أقرّ يوم 30/7/2017 بقانونية تلك الصفقات وبحق الشركات الاستيطانية اليهودية فيها.لقد نصحنا في حينه أن يقرأ المعنيّون حيثيّات قرار المحكمة المركز......

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