الأمم المتحدة والجامعة العربية: هدف مشترك لتعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات

2019/06/14 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة برئاسة دولة الكويت تناول فيها التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات، بمشارك...

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