بسبب هجمات الحوثي ضد المدنيين وجرائم الحرب.. عمليات

2019/06/14 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عملياتها الإرهابية داخل الأراضي اليمنية وكذلك عملياته عبر السلاح الإيراني الذي تستهدف به المدنيين ...

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