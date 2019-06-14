في يومه العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة.. نسبة المتبرعين بالدم 4٪ فقط

2019/06/14 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استشاري جراحة المناظير وجراحة السمنة، الدكتور باسم الخفاجي، أن نسبة المتبرعين بالدم في العالم كله 4٪ أو أقل، متمنياً في هذا الصدد- بمناسبة اليوم ا...

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