تمديد التقديم لجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين

2019/06/14 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، عن تمديد فترة استقبال الترشي

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