2019/06/14 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزال موقع تويتر للتدوين المصغر أكثر من 4700 حساب تم إنشاؤها في إيران، وتعتقد شركة التواصل الاجتماعي أنها مرتبطة أو تدعمها الحكومة الإيرانية.

وقالت ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («تويتر» تلغي آلاف الحسابات المدعومة من إيران) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («تويتر» تلغي آلاف الحسابات المدعومة من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).