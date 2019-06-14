قرقاش: الاعتداء على ناقلتي نفط بخليج عمان تطور مقلق وتصعيد خطير

2019/06/14 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، إن الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان، أمس الخميس، تطور مقلق وتصعيد خطير.

وأكد ...

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