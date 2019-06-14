الجيش الأمريكي يرسل المدمرة «يو إس إس ميسون» لموقع الهجمات على ناقلتي نفط بخليج عمان

2019/06/14 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأمريكي، إرساله مدمرة إلى موقع الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

وقال الجيش إن المدمرة «يو إس إس ميسون» ف...

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