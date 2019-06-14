بريطانيا تحذر إيران من الهجمات على ناقلتي النفط

2019/06/14 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إن بريطانيا تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، يوم الخميس، وحذرت إيران من أن هذه الأفعال غير حكيمة للغاية.وقال هنت في بيان «هذا أمر مقلق للغاية ويأتي في وقت يشهد توترا كبيرا بالفعل، لقد كنت على اتصال …

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