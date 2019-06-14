2019/06/14 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وأتربة.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رياح وأتربة تغطي أجواء جازان ومكة والشرقية صحيفة صدى الالكترونية.

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