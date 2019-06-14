الان قصف الكرادة وسط بغداد بالصواريخ

2019/06/14 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت منطقة الكرادة الشرقية وسط بغداد قرب جامع الزوية الى قصف بالصواريخ الان وشن داعش الارهابي اليوم الخميس تفحيران في بغداد لوحدها الاول في ساحة الوثبة في شارع الجمهورية وفي الشعلة واعلن في انفوغراف نشره ضمن صحيفة النبأ اليوم الخميس ان العراق كان بالمرتبة الاولى بالجرائم التي نفذها خلال هذا الاسبوع والمرتبة الاولى في عدد...

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