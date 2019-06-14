مسلحون يقتلون مدنيا وسط كركوك

2019/06/14 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس بمقتل مدني على ايدي مسلحين مجهولين وسط مدينة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر ان “مسلحين مجهولين قاموا ظهر اليوم بقتل المواطن المدعو “حمید عواد خلف” في شارع حي النصر في كركوك وفروا الى جهة مجهولة”.

وأضاف تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادثة.

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