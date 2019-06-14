واشنطن لديها فيديو لقارب عسكري إيراني ينزع لغما غير متفجر

2019/06/14 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت «سي إن إن» أن واشنطن لديها فيديو وصور لقارب عسكري إيراني، ينزع لغماً غير متفجر من هيكل السفينة اليابانية.وكانت الولايات المتّحدة حملت إيران «مسؤولية» هجومين استهدفا يوم الخميس ناقلتي نفط نروجية ويابانية في بحر عمان وأدّيا لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في منطقة تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد …

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