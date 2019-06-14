2019/06/14 | 03:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلاح الجو المسير اليمني ينفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف K2 على مطار أبها بجنوب غرب السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/14 | 03:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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