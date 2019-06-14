اليمن: سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على #مطار_أبها السعودي .
الجمعة
14
حزيران
2019 :
03:09 am
29
اليمن: سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف
2K على #مطار_أبها السعودي .مصدر في سلاح الجو المسير يؤكد توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب
استهدافه بطائرات قاصف 2K
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