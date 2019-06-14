2019/06/14 | 03:25

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اليمن: سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على #مطار_أبها السعودي .





الجمعة

14

حزيران

2019 :

03:09 am

29

اليمن: سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف

2K على #مطار_أبها السعودي .مصدر في سلاح الجو المسير يؤكد توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب

استهدافه بطائرات قاصف 2K

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