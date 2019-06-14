2019/06/14 | 03:25

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سقوط 4 قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية

الجمعة

14

حزيران

2019 :

02:55 am

78

افاد مراسلنا في صلاح الذين بان4 قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد

الجوية جنوب قضاء بلد دون تسجيل خسائر بشرية او مادية ..



يذكر ان

القاعدة يتواجد فيها قطعات من الجيش العراقي والقوة الجوية وعدد من

الشركات الامنية الاجنبية ...

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