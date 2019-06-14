وزير سعودي : نتفق مع أمريكا بأن إيران تقف وراء الهجوم في خليج عمان

2019/06/14 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأضاف الجبير لشبكة (سي.إن.إن)، إنه ”ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية مايك بومبيو.



نحن نتفق معه.



إيران لها تاريخ في ذلك“.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ذكرت أن وزير الطاقة خالد الفالح شجب، اليوم الخميس، ”الهجوم الإرهابي“ الذي تعرضت له ناقلتان للنفط في خليج عمان، قائلًا إن الرياض ستتخذ ”الإجراءات التي تراها مناسبة“ لحماية موانئها ومياهها الإقليمية.

ودعا الفالح أيضًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة، واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة.

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