الجيش الأميركي يوجه مدمرة ثانية لموقع الهجمات بخليج عمان

2019/06/14 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأميركي فجر الجمعة، وبعدما وجّه مدمرة لموقع الهجوم على ناقلات نفط في خليج عُمان، إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط لكنها ستدافع عن المصالح الأميركية بما في

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