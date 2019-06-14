واشنطن لديها تسجيل مصور للجيش الإيراني ينزع لغمًا من ناقلة نفط يابانية

2019/06/14 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أربعة مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة لديها فيديو وصور تظهر قاربًا عسكريًّا تابعًا للبحرية الإيرانية وهو يزيل لغمًا لم ينفجر، تعلق بهيكل ناقل...

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