تدشين مهرجان الورود والعطور بمحافظة القرى في الباحة

2019/06/14 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، انطلقت فعاليات مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى بالمنطقة الذي تنظمه أمانة الب...

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