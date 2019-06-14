2019/06/14 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” لعطل مفاجئ، منذ قليل، في عدد من دول العالم، حيث عجز مستخدمو الموقع عن فتحه أو الوصول لحساباتهم عليه.وأشار الحساب الرسمي لجريدة “ديلي ميل” على موقع “تويتر”، إلى أن موقع “إنستجرام” تعرض لعطل مجددًا، في إشارة لتعرضه للعطل عدة مرات سابقة، كان آخرها أبريل الماضي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انستجرام خارج نطاق التغطية وكالة الاستقلال.

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