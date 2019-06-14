ويست بروميتش يتعاقد مع المدرب الكرواتي “سلافن بيليتش”

2019/06/14 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق ويست بروميتش ألبيون المنتمي لدوري الدرجة الاولى الانكليزي لكرة القدم تعيين الكرواتي سلافن بيليتش مدربا جديداً للفريق الاول.وذكر الفريق في حسابه على تويتر انه عين بيليتش مدرب منتخب كرواتيا وويست هام الانكليزي سابقا على راس الفريق الاول لموسمين مقبلين.ويسعى بروميتش الهابط الى دوري الدرجة الاولى الموسم المنقضي بتعاقده مع بيليتش الى …

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