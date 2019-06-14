2019/06/14 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي وخميس مشيط.وأضاف المالكي، أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصوره طبيعية، وليس هناك أي تأخير بالرحلات الجوية وحركة المسافرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («دعم الشرعية»: إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («دعم الشرعية»: إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).