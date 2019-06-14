2019/06/14 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها وخميس مشيط) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها وخميس مشيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).