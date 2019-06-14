أميركا تمتلك فيديو لقوات إيرانية تزيل لغما من ناقلة يابانية

2019/06/14 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية الخميس في خليج عُمان.وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في

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