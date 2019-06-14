2019/06/14 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكي...

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