الدفاعات السعودية تسقط خمس طائرات مُسيَّرة حوثية استهدفت مطار أبها وخميس مشيط

2019/06/14 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية المل...

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