2019/06/14 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إيطالي، أنه تم رفع الإيقاف عن مينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير، داخل إيطاليا.وكان رايولا مُعاقبًا بالإيقاف لمدة 3 أشهر، بسبب ارتكابه مخالفات في قضية جيانلوكا سكاماكا، لاعب ساسولو المعار إلى زفوله الهولندي.ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن المحكمة الفيدرالية قبلت الاستئناف الذي تقدم به رايولا على عقوبته، وقررت رفع الإيقاف عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أيطاليا ترفع الايقاف عن “رايولا” وكالة الاستقلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيطاليا ترفع الايقاف عن “رايولا”) نشر أولاً على موقع (وكالة الاستقلال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيطاليا ترفع الايقاف عن “رايولا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الاستقلال).