2019/06/14 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة يبحث في واشنطن اهمية تطوير العلاقات الثنائية و استيراد الحنطة الاميركية

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