جامعة الملك خالد تطلق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية لقسم الرياضيات

2019/06/14 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق جامعة الملك خالد، ممثلة في قسم الرياضيات بكلية العلوم، فعاليات المدرسة الصيفية الدولية صباح الأحد القادم، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين من ...

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