الركبان لـ«عاجل»: الدلائل تؤكد ضلوع إيران في استهداف ناقلتي النفط بخليج عمان

2019/06/14 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي الدكتور أحمد الركبان أن ملابسات تعرض ناقلتي النفط «كوكوكا كاريدجس» و«فرونت ألتير»، اللتين كانتا تبحران في خليج عُمان، اليوم الخميس،...

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