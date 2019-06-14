الجيش الأميركي ينشر فيديو لقارب إيراني قرب الناقلة اليابانية

2019/06/14 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الأميركي الجمعة تسجيلا مصورا يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.وقال بيل أوربان

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