صعود وول ستريت بفضل مكاسب أسهم شركات الطاقة

2019/06/14 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأمريكية، بنهاية تعاملات أمس الخميس، بعد جلستين من الخسائر، وذلك عقب تعافي أسهم شركات الطاقة بفعل مكاسب لأسعار النفط وسط مخاوف من تعطل ...

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