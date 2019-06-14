ملك ماليزيا يزور الامارات

2019/06/14 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملك ماليزيا يزور الاماراتابوظبي: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية مع عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا تعزيز العلاقات بين البلدين في لقاء في أبوظبي .واستعرض الجانبان "مجالات التعاون وفرصه ومقوماته المتعددة وسبل دعمها وتطويرها خاصة في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والدفع بها إلى آفاق أوسع بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التقدم والتنمية والازدهار"، وفقا بيان رسمي.كما تبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".وأكّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا "تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، معربا عن "تطلعه إلى مواصلة تنمية هذه العلاقات وتطويرها على مختلف الصعد والجوانب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما".وشدّد الجانبان في ختام لقائهما على "حرصهما المشترك توثيق علاقاتهما والشراكات الثنائية القائمة بين البلدين والتي تدعم عملية التطوير والتنمية وتحقيق الازدهار ومواصلة التقدم لشعبيهما".

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