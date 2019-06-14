"دبلوماسية التخريب".. إيران ترد على اتهامات أميركية وبريطانية بهجوم خليج عُمان

2019/06/14 | 05:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت إيران أطرافا إقليمية ودولية باعتماد ما أسمتها "دبلوماسية التخريب"، وذلك ردا على اتهام كل من واشنطن ولندن طهران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط بخليج عمان صباح الخميس.

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