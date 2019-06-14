من جديد.. الحوثيون يستهدفون مطار أبها

2019/06/14 | 05:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحوثيون شن هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها جنوبي غربي السعودية، بينما قال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي إن المملكة أسقطت خمس طائرات مسيرة باتجاه المطار ومحافظة خميس مشيط.

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