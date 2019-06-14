ترامب يعلن مغادرة سارة ساندرز منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض

2019/06/14 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري.

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