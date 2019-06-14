السعودية تُسقط 5 طائرات مسيّرة أطلقتها

2019/06/14 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، صباح يوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

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