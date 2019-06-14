وزير التعليم ينهي مهام “عصفور” ويكلف “شاهين” برئاسة جامعة البصرة

2019/06/14 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر كتاب صادر من وزير التعليم العالي قصي السهيل، تكليف سعد شاهين الطاهر بمنصب رئيس جامعة البصرة وكالة.

وبحسب الكتاب فان السهيل انهى مهام أ.د ساجد عصفور من تسيير اعمال جامعة البصرة ويكلف أ.د سعد شاهين الطاهر بمنصب رئيس الجامعة وكالة.

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