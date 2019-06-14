2019/06/14 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جستن ميرام يصنع هدف جميل قبل قليل في كأس امريكا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/14 | 06:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جستن ميرام يصنع هدف جميل قبل قليل في كأس امريكا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جستن ميرام يصنع هدف جميل قبل قليل في كأس امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).