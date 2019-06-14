جوتيرش: هدف الأمم المتحدة والجامعة العربية تعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات

2019/06/14 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم جلسة برئاسة دولة الكويت تناول فيها التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتعزيز السلام ومنع نشوب الصراعات، بمشار...

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