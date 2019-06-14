2019/06/14 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبير: الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.وأوضح الجبير أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان.وأضاف "ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية (مايك بومبيو).نحن نتفق معه.إيران لها تاريخ في ذلك".وتابع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "سنعمل ما في وسعنا لحماية بلداننا".واتهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان.هذا الهجوم هو الأحدث في سلسة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".وشدد بومبيو على أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية، تشكل تهديدا للأمن الدولي"، موضحا أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق".

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